Брюссель и Токио собрались оставить без представительств «Газпрома»

«Газпром» обсудит 28 января ликвидацию представительств в Брюсселе и Токио

Совет директоров «Газпрома» обсудит ликвидацию представительств компании в Брюсселе и Токио. Об этом со ссылкой на информацию, предоставленную холдингом, сообщает ТАСС.

Отмечается, что вопрос о прекращении работы в соответствующем формате значится в повестке дня заседания совдира. Решение о том, чтобы оставить столицы Бельгии и Японии без представительств «Газпрома» может быть принято уже 28 января.

Представительство российской энергокомпании в Брюсселе, считающемся также столицей Евросоюза, было открыто 11 лет назад, в декабре 2023 года, напоминает агентство.

«Газпром» после прекращения с 1 января украинского транзита продолжает осуществлять поставки на юг и юго-восток Европы только через Турцию. В конце прошлого года также стало известно, что компания продала весь принадлежавший ей пакет акций оператора газотранспортной системы Латвии — АО Latvijas gaze (LG, «Латвийский газ»).