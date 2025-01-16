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15:10, 16 января 2025Россия

В России ответили на слова кандидата в госсекретари США о рычаге давления на Москву

Депутат Чепа: США используют санкции в угоду своим экономическим целям
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вашингтон использует санкции для давления в том числе на партнеров с целью достижения собственных экономических целей, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответил на слова кандидата на пост госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио о рычаге давления Вашингтона на Москву.

Ранее Рубио заявил о важной роли санкций против России. По мнению политика, крайне сложно достичь соглашения о прекращении огня без рычагов давления на участников конфликта.

«Эта позиция у США была всегда, и она нисколько не изменится при том или ином президенте. Подход всегда будет таким. Реализация этого подхода может быть разной, но направление будет такое. Эти санкции существуют в первую очередь для решения коммерческих вопросов американских компаний и для реализации своих политических целей в том или ином регионе», — объяснил Чепа,

Мы видим как американцы, не стесняясь, выдвигают санкции против европейских компаний в том же энергетическом плане, если это выгодно американским компаниям. Это в чистом виде экономическая борьба

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Накануне Рубио заявил, что вопрос смягчения санкций в отношении Москвы может стать частью переговоров о завершении конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что в таком случае должны быть соблюдены соответствующие условия.

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