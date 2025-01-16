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16:36, 16 января 2025Экономика

Дачников призвали закопать на участке лавровый лист с одной целью

«БелНовости»: Отпугнуть вредителей с участка удастся с помощью лаврового листа
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Victoria.kluy.ph / Shutterstock / Fotodom

Отпугнуть вредителей с участка удастся с помощью лаврового листа. Об этом и других полезных свойствах пряности дачникам рассказали эксперты «БелНовостей».

Специалисты предложили выкопать пятисантиметровую ямку и положить в нее три лавровых листа, после чего заполнить углубление грунтом и полить данный участок. Еще один способ — приготовить отвар на основе лаврушки (пять листов на литр воды, после кипения разбавить водой в 10 раз) и полить полученной жидкостью землю.

Эксперты отметили, что лавровый лист можно использовать с целью насыщения почвы калием, фосфором, магнием, цинком, кальцием, фтором и другими полезными веществами. Помимо этого, он содержит эфирные масла, которые позволят значительно уменьшить количество вредителей на участке. Наконец, лаврушка за счет фитонцидов и дубильных веществ в составе поможет растениям на участке стать менее уязвимыми перед грибковыми и бактериальными болезнями. В заключение специалисты призвали выполнять вышеуказанные процедуры ранней весной или в осенний период — так они будут наиболее эффективными.

Ранее дачникам назвали самые действенные способы борьбы с тлей.

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