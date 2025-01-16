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12:14, 16 января 2025Бывший СССР

Депутаты «Грузинской мечты» приехали в Абу-Даби и подрались с оппозиционером

Посольство Грузии в ОАЭ опровергло арест депутатов «Грузинской мечты» за драку
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Эхо Кавказа

Депутаты правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе приехали в Абу-Даби и подрались с оппонентом. Об этом передает «Sputnik Грузия» со ссылкой на посольство страны в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщается, Заркуа и Саникидзе подрались со сторонником грузинской оппозиции Лашей Габиташвили в ресторане одного из отелей в Абу-Даби. Габиташвили заметил депутатов и оскорбил правящую партию Грузии, в результате чего началась стычка.

Посольство Грузии в ОАЭ при этом опровергло сообщения об аресте депутатов «Грузинской мечты» на месяц за драку. Как сообщается, расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы Абу-Даби, политики были опрошены по факту произошедшего.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили в невыполненных обещаниях. Как отметил дипломат, Зурабишвили обещала оставаться на посту президента, но уехала в США.

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