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12:39, 14 января 2025Бывший СССР

Лавров уличил Зурабишвили в невыполненных обещаниях

Лавров: Зурабишвили обещала оставаться на посту президента, но уехала в США
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили не сдержала обещания остаться на посту лидера республики даже по истечении срока полномочий. В этом экс-главу республики уличил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Саломе Зурабишвили обещала оставаться на посту президента Грузии даже после истечения срока полномочий, а потом тихо уехала и устроилась на работу в американский мозговой трест», — отметил дипломат.

8 января стало известно новое место работы Зурабишвили. Экс-президент Грузии стала стипендиатом Киссинджера в Институте Маккейна Аризонского университета в США.

Также сообщалось, чем именно будет заниматься бывший президент в качестве сотрудника института. В ее обязанности войдет обучение студентов созданию демократии.

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