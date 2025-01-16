Директор «Ленкома» рассказал о предлагаемых Певцову ролях

Директор «Ленкома» Варшавер: Актеру Певцову предлагали новые роли и спектакли

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер высказался о ситуации с народным артистом России Дмитрием Певцовым. Его слова приводит ТАСС.

Варшавер рассказал, что предлагал актеру новые роли и спектакли, несмотря на его позицию. «Сейчас то, что Певцов наговорил журналистам, я даю в сети, чтобы зрители тоже послушали, как человек обвиняет театр, в котором он сегодня играет три спектакля. Ну, не нравится тебе этот театр? Уйди сам, если ты не хочешь здесь быть», — высказался директор «Ленкома».

Ранее фотография Дмитрия Певцова исчезла со стены в фойе «Ленкома Марка Захарова». Артист объяснил, что театр прекратил с ним сотрудничество. Он выходил на сцену «Ленкома» 33 года. Последний спектакль с его участием прошел 24 ноября 2024 года.