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14:16, 16 января 2025Культура

Директор «Ленкома» рассказал о предлагаемых Певцову ролях

Директор «Ленкома» Варшавер: Актеру Певцову предлагали новые роли и спектакли
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Марк Варшавер

Марк Варшавер. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер высказался о ситуации с народным артистом России Дмитрием Певцовым. Его слова приводит ТАСС.

Варшавер рассказал, что предлагал актеру новые роли и спектакли, несмотря на его позицию. «Сейчас то, что Певцов наговорил журналистам, я даю в сети, чтобы зрители тоже послушали, как человек обвиняет театр, в котором он сегодня играет три спектакля. Ну, не нравится тебе этот театр? Уйди сам, если ты не хочешь здесь быть», — высказался директор «Ленкома».

Ранее фотография Дмитрия Певцова исчезла со стены в фойе «Ленкома Марка Захарова». Артист объяснил, что театр прекратил с ним сотрудничество. Он выходил на сцену «Ленкома» 33 года. Последний спектакль с его участием прошел 24 ноября 2024 года.

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