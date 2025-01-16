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22:16, 16 января 2025Бывший СССР

Экс-глава МИД Украины объяснил отсутствие политики в стране

Экс-глава МИД Украины Кулеба объяснил войной отсутствие политики в стране
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Суспiльне» («Общественное») объяснил причины отсутствия политики в стране. Таким образом он ответил на вопрос, рассматривает ли он вариант политической карьеры.

«На Украине сейчас нет политики, потому что есть война. Эта история, что вот-вот будут выборы — это просто людей отвлекают от концентрации усилий на победе», — заявил дипломат.

Он добавил, что не хочет участвовать в этом и занимается тем, что умеет. Кулеба подчеркнул, что сосредоточился на продвижении украинских интересов на мировой арене.

Экс-глава МИД Украины также высказался по поводу своих главных желаний. Таковыми он назвал окончание конфликта и рыбалку на карася.

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