Экс-глава МИД Украины объяснил отсутствие политики в стране

Экс-глава МИД Украины Кулеба объяснил войной отсутствие политики в стране

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Суспiльне» («Общественное») объяснил причины отсутствия политики в стране. Таким образом он ответил на вопрос, рассматривает ли он вариант политической карьеры.

«На Украине сейчас нет политики, потому что есть война. Эта история, что вот-вот будут выборы — это просто людей отвлекают от концентрации усилий на победе», — заявил дипломат.

Он добавил, что не хочет участвовать в этом и занимается тем, что умеет. Кулеба подчеркнул, что сосредоточился на продвижении украинских интересов на мировой арене.

Экс-глава МИД Украины также высказался по поводу своих главных желаний. Таковыми он назвал окончание конфликта и рыбалку на карася.