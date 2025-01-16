Кулеба назвал главным желанием окончание конфликта и рыбалку на карася

Кулеба назвал главным желанием рыбалку на карася

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу своих главных желаний. Об этом он рассказал в интервью «Суспильне».

«Честно вам говорю, что все, чего я хочу больше всего — чтобы закончилась война и чтобы я мог в Полтавской области приезжать в дом и ходить на пруд ловить карасей», — сказал он. Экс-дипломат отметил, что «не ищет политики».

Ранее экс-министр признался, что отговорил своего 18-летнего сына идти в Вооруженные силы Украины. Вместе с тем экс-дипломат допустил возможное снижение мобилизационного возраста, сейчас составляющего 25 лет.