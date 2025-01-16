iROZHLAS: Премьер Словакии Фицо анонсировал встречу с Зеленским в ближайшие дни

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни, идет выбор конкретной даты. Об этом сообщает портал iROZHLAS.

«Мы ищем другую дату, которая должна состояться в ближайшие несколько дней», — ответил глава словацкого правительства на вопрос журналиста. При этом Фицо не привел каких-либо деталей предстоящего разговора, включая вопрос о том, где непосредственно пройдет встреча.

Ранее Зеленский позвал Фицо в Киев в ответ на предложение встретиться у границы двух стран. Таким образом украинский лидер ответил на предложение словацкого премьера встретиться для переговоров о транзите газа, чтобы урегулировать возникший спор между двумя государствами.

При этом лидер Украины позволяет себе резкие высказывания в адрес главы словацкого правительства. В частности, Зеленский называл Фицо «недальновидным политиком», критикуя его стремление к нормализации отношений с Россией.