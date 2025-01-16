Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:05, 16 января 2025Мир

Франция настояла на участии в мирных переговорах по Украине

Глава МИД Франции Барро: Париж должен участвовать в переговорах по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marwan Naamani / dpa / Global Look Press

Париж должен участвовать в любых мирных переговорах по Украине, потому что они касаются общеевропейской безопасности. С таким заявлением выступил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, его цитирует РИА Новости.

«Важно то, чтобы Франция была частью любых переговоров, касающихся европейской безопасности. То, что происходит сегодня на Украине, касается территориальной целостности этой страны, но затронуты также прямые интересы безопасности Европы», — подчеркнул глава МИД.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает отправку французских войск на Украину в качестве миротворческих сил.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Большая часть БПЛА летела к нефтебазе

      Боевика из запрещенного «Айдара» осудили на 18 лет колонии за преступления в Донбассе

      Лукашенко порассуждал о необходимости второй АЭС в Белоруссии

      На Украине допустили возобновление отключений света

      Раскрыты последствия ночных попыток атак ВСУ на Россию

      Дочь Марка Захарова лишилась работы в «Ленкоме»

      В России высказались об ударе по крупнейшему хранилищу газа Украины

      В России участник СВО остался без денег после увольнения

      Кофейный бренд Rossiano решили использовать для пива

      Российский учитель послал школьника и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше