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11:49, 16 января 2025Путешествия

Россиянам стало проще оформить шенгенскую визу

РСТ: После новогодних каникул россиянам стало проще оформить шенгенскую визу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Southern Wind / Shutterstock / Fotodom

После новогодних каникул россиянам стало проще оформить шенгенскую визу для путешествий по Европе, сообщили в пресс-релизе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров. С текстом распространенного сообщения ознакомилась «Лента.ру».

Со ссылкой на главу отдела продаж туроператора «Содис» Ирину Мануильскую в союзе рассказали, что самыми доступными вариантами для оформления шенгена являются Греция и Кипр.

«Летом греки ставили визы за неделю, но под даты поездки. По Франции, Италии и Испании всегда можно найти окно для записи, но в консульстве Испании наши туристы в последнее время получали месячные визы, то есть почти под даты поездки с минимальным коридором. Франция, печально известная непредсказуемой записью на подачу, перед Новым годом неожиданно стала более четко открывать окошки и оформлять визы. Надеемся, что в этом году все будет организовано лучше», — цитирует РСТ слова эксперта.

Французы сейчас выдают самые длинные визы. Туристы, у которых уже есть в паспорте пятилетний шенген, иногда могут получить годовые визы и даже трехлетние. Вообще мы советуем подавать на визу в ту страну, которая когда-то уже выдавала заявителю визы на пять лет, тогда больше вероятность повторения многолетнего шенгена

Ирина Мануильскаяглава отдела продаж туроператора «Содис»

В свою очередь, руководитель департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян отметила, что спрос на путешествия в европейские страны вырос по сравнению с предыдущим месяцем.

«Мы практически ежедневно подаем документы туристов на визы в Италию, запись есть на ближайшие дни января и февраль, оформление с момента сдачи дактилоскопии составляет 40-45 дней. Испания тоже дает окошки на ближайшие дни, записываем на два месяца вперед. Ждать визы придется 20-25 дней. На подачу документов в консульство Франции в феврале записывают точечно и в ограниченном количестве, поэтому лучше рассчитывать на окна в марте. Срок оформления документов — также 20-25 дней. По Великобритании документы подаются почти ежедневно, запись возможна до конца зимы, оформление занимает 2-2,5 месяца», — приводятся в сообщение слова Вердиян.

Спрос на Европу оживился, визы делают за 20-25 дней, иногда до одного-двух месяцев в зависимости от направления. Поэтому совет тем, кто планирует выезд на майские праздники и другие весенние даты, уже сейчас заняться оформлением виз и покупкой билетов на стыковочные рейсы

Иветта Вердиянруководитель департамента продвижения и рекламы компании BSI Group

Ранее Болгария выдвинула новые требования к пакету документов россиян, желающих получить шенген. Теперь заявителям-пенсионерам потребуется справка из Социального фонда России, в которой будет указана их деятельность за предыдущие десять лет.

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