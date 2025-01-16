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23:22, 16 января 2025Мир

Главой комитета разведки Палаты представителей США выберут противника поддержки Украины

Politico: Главой комитета разведки в США выберут противника помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Главой комитета разведки Палаты представителей США станет противник поддержки Украины Рик Кроуфорд. Его выберут по инициативе спикера нижней палаты Майка Джонсона, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

В среду, 15 января, Джонсон снял с этой должности Майка Тернера, тем самым вызвав удивление у республиканцев, говорится в публикации. Отмечается, что спикер в качестве причины увольнения сослался на избранного президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что новым главой комитета станет Рик Кроуфорд, представляющий поддерживающий республиканцев округ в Арканзасе. В прошлом году конгрессмен голосовал против помощи Украине.

Ранее сенатор-республиканец Джон Корнин заявил, что Сенат США ждет «небольшая катастрофа» из-за слушаний по утверждению назначенцев избранного американского лидера Дональда Трампа на должности в его будущей администрации.

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