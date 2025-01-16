Главой комитета разведки Палаты представителей США выберут противника поддержки Украины

Главой комитета разведки Палаты представителей США станет противник поддержки Украины Рик Кроуфорд. Его выберут по инициативе спикера нижней палаты Майка Джонсона, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
В среду, 15 января, Джонсон снял с этой должности Майка Тернера, тем самым вызвав удивление у республиканцев, говорится в публикации. Отмечается, что спикер в качестве причины увольнения сослался на избранного президента США Дональда Трампа.
Ожидается, что новым главой комитета станет Рик Кроуфорд, представляющий поддерживающий республиканцев округ в Арканзасе. В прошлом году конгрессмен голосовал против помощи Украине.
Ранее сенатор-республиканец Джон Корнин заявил, что Сенат США ждет «небольшая катастрофа» из-за слушаний по утверждению назначенцев избранного американского лидера Дональда Трампа на должности в его будущей администрации.