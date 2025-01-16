В России строчкой из песни ответили на сообщения о подготовке Швеции к войне

Депутат Чепа: Россия хочет мира, но должна быть готова к войне

Россия хочет мира, но всегда должна быть готова к войне, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он также ответил песней на вопрос о готовности страны к потенциальной войне со Швецией.

Ранее американский журнал National Interest сообщил о том, что шведы закупают военную технику и осуществляют модернизацию уже существующего бронетанкового парка для подготовки к потенциальной войне с Россией.

Мы должны быть всегда готовы. Мы мирные люди, но наш бронепоезд — помните, наши предки пели — стоит на запасном пути Алексей Чепа депутат Госдумы

Депутат добавил, что США сегодня заставляют все страны коллективного Запада покупать у них оружие, и одна из целей украинского конфликта заключается в получении максимальных прибылей.

«Это лобби военно-промышленного комплекса. Вы знаете, что в результате развязанного ими конфликта сегодня увеличены взносы стран НАТО до 3 процентов ВВП каждой страны, сегодня идет давление на руководство этих стран, чтобы они покупали абсолютно новые системы вооружений, поэтому пакет заказов у ведущих американских компаний на многие годы вперед уже забит, они все живут прекрасно», — поделился парламентарий.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о необходимости наращивать оборонные силы страны якобы из-за риска гибридной войны в Северной Европе и Балтии.

До этого сообщалось, что правительство Швеции направит три военных корабля и один самолет ВВС, чтобы принять участие в операции НАТО в Балтийском море.

