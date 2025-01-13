Премьер Швеции заявил о необходимости наращивать оборонные силы страны

Премьер Швеции Кристерссон заявил о необходимости наращивать оборонные силы

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о необходимости наращивать оборонные силы страны из-за якобы «риска гибридной войны» в Северной Европе и Балтии. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я вовсе не исключаю, что ситуация потребует от нас принятия дополнительных мер по укреплению и расширению шведской обороны», — сказал политик.

Кристерссон добавил, что страны Балтии инвестируют около трех процентов ВВП в оборону, тогда как Финляндия выделяет 2,4 процента, но имеет в два раза больше призывников, несмотря на меньшее население, чем в Швеции. «НАТО должно делать больше», — призвал премьер-министр Швеции.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции направит три военных корабля и один самолет ВВС, чтобы принять участие в операции НАТО в Балтийском море.