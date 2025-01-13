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05:31, 13 января 2025Мир

Швеция примет участие в мониторинге НАТО на Балтике

Швеция направит три корабля для участия в мониторинге НАТО в Балтийском море
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christer Lässman / Unsplash

Правительство Швеции направит три военных корабля и один самолет ВВС, чтобы принять участие в операции НАТО в Балтийском море. Об этом пишет Yle.

«Целью операции под командованием НАТО является защита подводных кабелей от повреждений», — говорится в сообщении.

Согласно материалу, корабли Швеции еще не начали миссию по наблюдению, а крайний срок их участия в операции не определен. Это будет зависеть от командования мониторинговых операций Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Германии учредило штаб по руководству действиями Военно-морских сил (ВМС) НАТО в Балтийском море в случае полномасштабного вооруженного конфликта.

28 декабря российский посол в Бельгии Александр Токовинин заявил, что НАТО наращивает свой военный потенциал, готовясь к возможной войне с Россией.

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