В США назвали готовящуюся к войне с Россией страну

NI: Швеция готовится к потенциальной войне с Россией после вступления в НАТО

Журналист Ставрос Атламазоглу назвал Швецию страной, готовящейся к войне с Россией после вступления в НАТО. Свое мнение обозреватель выразил в материале для издания National Interest (NI), базирующегося в США.

«Будучи самой новой страной — участницей НАТО, Швеция готовится к потенциальной войне», — отметил автор публикации. Журналист подчеркнул, что шведская армия ради подготовки к возможным боевым действиям с Россией закупила 44 новые единицы немецких танков Leopard 2A8, а также продолжает модернизировать уже существующие образцы различной бронетехники.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о необходимости наращивать оборонные силы страны из-за якобы «риска гибридной войны» в Северной Европе и Балтии.

До этого сообщалось, что правительство Швеции направит три военных корабля и один самолет ВВС, чтобы принять участие в операции НАТО в Балтийском море.