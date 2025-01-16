Императорский удав занял номер в московском отеле и напугал постояльцев

В номере отеля в Москве нашли императорского удава

Постояльцев отеля в Москве напугала змея, которая заняла один из номеров. Об этом сообщил столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

16 января в службу «112» поступил звонок о том, что в одной из комнат московской гостиницы нашли императорского удава. Спасатели прибыли на место происшествия и поймали рептилию. В ближайшее время змею отправят в центр передержки диких животных.

«Несмотря на возможный испытанный работниками и гостями гостиницы стресс, личный визит символа 2025 года можно считать определенно добрым знаком», — сказано в публикации.

Ранее в тайский отель, где остановились россияне, пробрался двухметровый питон. Рептилия попала в здание через канализацию.