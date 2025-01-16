Иностранный футболист сбежал из российского клуба

Ивуарийский футболист Оливье не вернулся из отпуска в российский «СКА-Хабаровск»

Ивуарийский нападающий Яо Жан Шарль Оливье сбежал из «СКА-Хабаровска». Об этом сообщается на сайте команды.

В клубе рассказали, что 24-летний футболист не вернулся из отпуска, хотя ему был приобретен билет на самолет. В результате иностранный футболист не прошел медосмотр и не поедет на первый сбор команды в Турции. «СКА-Хабаровск» назвал действия футболиста нарушением трудового договора.

Сам Оливье рассказал «Матч ТВ», что его не беспокоят возможные санкции за неявку в расположение клуба после зимней паузы. Он подчеркнул, что будет руководствоваться решениями ФИФА.

Нападающий выступал за «СКА-Хабаровск» с 2022 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 13 матчей и забил два мяча.