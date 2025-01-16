Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:30, 16 января 2025Из жизни

Известного фотографа арестовали за продажу непристойных снимков на шесть миллионов рублей

Никита Савин
Никита Савин

Фото: otan / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде арестовали известного фотографа, который выложил на платформе для взрослых OnlyFans снимки девушки без ее согласия. Об этом пишет The Thaiger.

46-летнего фотографа по имени Танакрит задержали 11 января. Это случилось после того, как неназванная модель заявила, что он насильно заставил ее участвовать в откровенных съемках, а потом начал продавать полученные фотографии в сети.

Операцию по аресту Танакрита, который также известен под прозвищем Ом, проводило Столичное бюро расследований Таиланда. Фотографа обвинили в производстве, распространении и демонстрации непристойных материалов.

Материалы по теме:
«Мне очень нужны были деньги» Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
«Мне очень нужны были деньги»Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
3 ноября 2019
«Они зарабатывают на моей травме» Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
«Они зарабатывают на моей травме»Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
10 декабря 2020

У Танакрита изъяли электронные устройства, на которых находилось множество непристойных фото и видео. Как считают следователи, всего фотограф заработал на их продаже более двух миллионов батов (шесть миллионов рублей).

Как пишет The Thaiger, ранее Танакрита уже арестовывали по статьям о непристойном поведении. Теперь он признался, что владел страницей на OnlyFans около трех лет и продавал там снимки различных моделей.

В полиции обратились к моделям и модельным агентствам с призывом быть осторожными при заключении контрактов на съемки.

Ранее в Таиланде двое молодых людей сняли на видео посетительницу ресторана в туалетной кабинке и попались. Преступники оказались сотрудниками заведения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в Газе с 19 января. Какие этапы включены в соглашение?

      Трамп рекомендовал Рамасвами согласиться на пост сенатора от штата Огайо

      В ЛНР сообщили о продвижении Российской армии в Харьковской области

      Вратарь «Динамо» рассказал об отношении к русским в США

      Известного фотографа арестовали за продажу непристойных снимков на шесть миллионов рублей

      ChatGPT связали с пожарами в Лос-Анджелесе

      В «Ростехе» создали защиту жилых кварталов от БПЛА

      Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft

      Роскомнадзор раскрыл число оказавшихся в сети данных россиян

      Названо лучшее время для поиска съемной квартиры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше