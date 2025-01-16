Известного фотографа арестовали за продажу непристойных снимков на шесть миллионов рублей

В Таиланде арестовали известного фотографа, который выложил на платформе для взрослых OnlyFans снимки девушки без ее согласия. Об этом пишет The Thaiger.

46-летнего фотографа по имени Танакрит задержали 11 января. Это случилось после того, как неназванная модель заявила, что он насильно заставил ее участвовать в откровенных съемках, а потом начал продавать полученные фотографии в сети.

Операцию по аресту Танакрита, который также известен под прозвищем Ом, проводило Столичное бюро расследований Таиланда. Фотографа обвинили в производстве, распространении и демонстрации непристойных материалов.

У Танакрита изъяли электронные устройства, на которых находилось множество непристойных фото и видео. Как считают следователи, всего фотограф заработал на их продаже более двух миллионов батов (шесть миллионов рублей).

Как пишет The Thaiger, ранее Танакрита уже арестовывали по статьям о непристойном поведении. Теперь он признался, что владел страницей на OnlyFans около трех лет и продавал там снимки различных моделей.

В полиции обратились к моделям и модельным агентствам с призывом быть осторожными при заключении контрактов на съемки.

Ранее в Таиланде двое молодых людей сняли на видео посетительницу ресторана в туалетной кабинке и попались. Преступники оказались сотрудниками заведения.

