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14:28, 16 января 2025Ценности

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили на тайном свидании

Папарацци заметили Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на свидании в Париже
Мария Винар

Фото: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Legion-Media

Папарацци заметили телезвезду Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе на тайном свидании в Париже. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели возлюбленных, когда они выходили из машины. По словам журналистов, знаменитости планировали поужинать в ресторане известного французского повара и кондитера Сирила Линьяка.

На размещенных кадрах пара запечатлена держащейся за руки. При этом 27-летняя предпринимательница предстала перед камерой в черном облегающем комбинезоне с глубоким декольте, а 29-летний актер — в приспущенных джинсах, футболке, кожаном жакете, бомбере и розовой бейсболке.

Ранее анонимные инсайдеры раскрыли правду об отношениях Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер.

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