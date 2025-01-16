Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили на тайном свидании

Папарацци заметили Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на свидании в Париже

Папарацци заметили телезвезду Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе на тайном свидании в Париже. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели возлюбленных, когда они выходили из машины. По словам журналистов, знаменитости планировали поужинать в ресторане известного французского повара и кондитера Сирила Линьяка.

На размещенных кадрах пара запечатлена держащейся за руки. При этом 27-летняя предпринимательница предстала перед камерой в черном облегающем комбинезоне с глубоким декольте, а 29-летний актер — в приспущенных джинсах, футболке, кожаном жакете, бомбере и розовой бейсболке.

Ранее анонимные инсайдеры раскрыли правду об отношениях Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер.