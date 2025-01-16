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03:01, 16 января 2025Путешествия

Количество жертв поддельного алкоголя в Стамбуле возросло

NTV: количество жертв поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Количество скончавшихся в этом году от употребления поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19. Об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что в больницы Стамбула было госпитализировано 46 человек. Среди погибших есть иностранцы.

Отдыхавшие в Турции туристы массового отравились поддельным алкоголем 15 января. Сначала сообщалось, что 38 человек получили отравление, из них 26 — иностранные граждане. 11 человек не смогли выжить.

Ранее туристов уже предупреждали о массовом отравлении алкоголем в Турции. Тогда по меньшей мере 22 человека не выжили после употребления некачественных напитков.

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