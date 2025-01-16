Командиры ВСУ стали использовать дроны против своих же военных

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) запускают беспилотники со сбросами на передовые позиции своих же военных, чтобы те не сбегали. Об этом рассказал украинский военнопленный Николай Каптур, служивший командиром взвода в составе 33-й механизированной бригады ВСУ, передает РИА Новости.
По его словам, командиры запугивают подчиненных сбросами, чтобы те не сбегали и двигались вперед. Он добавил, что командиры ВСУ также запрещают подчиненным эвакуировать с поля боя раненых и убитых. Каптур рассказал, что людям с передовой приходится самостоятельно возвращаться в тыл. Он заключил, что состояние ВСУ внутри очень плачевное.
Ранее пленный украинский пограничник рассказал о необходимости побираться из-за коррупции. По его словам, командир прямыми словами сообщил его подразделению, что государство «забило» на них и они должны были сами себя обеспечивать.