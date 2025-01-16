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14:57, 16 января 2025Бывший СССР

Лукашенко не стал следить за предвыборными дебатами

Президент РБ Лукашенко: Не слежу за дебатами, так как на это нет времени
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не следит за предвыборными дебатами. Его слова приводит агентство БелТа.

Он рассказал, что знает, что идут дебаты, но ни одних не видел. По его словам, в настоящий момент не до них, так как сегодня нужны не слова, а дела. Лукашенко добавил, что сейчас нужно развиваться и бороться, поэтому он продолжает заниматься своими вопросами. Президент также призвал белорусских граждан прийти и отдать свой голос на выборах, для чего отведено достаточно времени.

Ранее Лукашенко рассказал о готовящихся в Польше отрядах для нападения на Белоруссию. По его словам, граждане Литвы «наелись» переехавших в страну белорусских граждан , которые начали называть Вильнюс белорусским городом.

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