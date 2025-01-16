Телеведущая Ляйсан Утяшева снялась на отдыхе в шелковом платке на груди

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда опубликовала видео, на котором предстала на берегу моря, повязав пестрый шелковый платок на грудь вместо топа. Помимо этого, звезда надела широкополую соломенную шляпу и солнцезащитные очки с большими стеклами. Вдобавок она распустила короткие волосы и отказалась от косметики на лице.

В октябре 2024 года Ляйсан Утяшева похвасталась сумкой за 2,8 миллиона рублей. Знаменитость позировала в серых широких брюках, белом топе и светлой шубе поверх него. В качестве аксессуаров она выбрала красную сумку Hermès Birkin.