Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:48, 16 января 2025Ценности

Ляйсан Утяшева снялась в откровенном наряде на отдыхе

Телеведущая Ляйсан Утяшева снялась на отдыхе в шелковом платке на груди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @liasanutiasheva

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда опубликовала видео, на котором предстала на берегу моря, повязав пестрый шелковый платок на грудь вместо топа. Помимо этого, звезда надела широкополую соломенную шляпу и солнцезащитные очки с большими стеклами. Вдобавок она распустила короткие волосы и отказалась от косметики на лице.

В октябре 2024 года Ляйсан Утяшева похвасталась сумкой за 2,8 миллиона рублей. Знаменитость позировала в серых широких брюках, белом топе и светлой шубе поверх него. В качестве аксессуаров она выбрала красную сумку Hermès Birkin.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Большая часть БПЛА летела к нефтебазе

      В России захотели ввести в Госдуму больше депутатов из Чечни

      Найдена старейшая трехмерная карта

      В аэропорту Москвы мужчина избил сотрудника авиакомпании и сломал ему нос

      Собчак снялась без бюстгальтера в откровенном платье

      В российском городе после атаки дронов откроют 80 новых укрытий

      Порошенко рассказал о покинувших Киев министрах

      Стала известна причина расставания Гвардиолы с женой после 30 лет брака

      Двое россиян организовали типографию для печати поддельных документов и попались

      Захарова рассказала о предновогоднем настроении участников встречи в формате «Рамштайн»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше