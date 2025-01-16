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23:17, 16 января 2025Мир

Минфин США снял санкции с дочери Анатолия Сердюкова

Минфин США снял санкции с дочери экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Американские власти отменили санкции в отношении дочери бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова. Об этом сообщили в Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, передает ТАСС.

Согласно документу, из санкционного списка исключена Наталья Анатольевна Сердюкова. Причины этого решения не уточняются.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США чрезмерно использовали санкции. Кандидат на пост министра финансов Скотт Бессент отметил, что чрезмерное использование санкций может побудить страны начать отказываться от американского доллара. Бессент подчеркнул важность поиска более гибких инструментов, которые реализуют интересы государства.

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