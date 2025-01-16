Молодой человек впервые поехал за границу без родителей и едва не лишил жизни двух детей

Британский турист выехал на встречную полосу и едва не лишил жизни детей в США

Британский турист в США выехал на встречную полосу, врезался в другой автомобиль, едва не лишил жизни находившихся в нем двух детей и сбежал на родину. Подробностями истории поделился таблоид New York Post.

Уточняется, что авария произошла еще в июле 2022 года, но молодого человека экстрадировали в Америку для привлечения к ответственности только сейчас. Во время своей поездки Томас Робб, которому на момент несчастного случая было 20 лет и который впервые отправился за границу без родителей, арендовал BMW и ехал на нем по Гринбуш-роуд.

В материалах суда говорится, что Робб повел машину в неправильном направлении и врезался в Chevrolet Cruze, в котором находились Жаклин Пачей с ее шестилетним и семилетним сыновьями. В результате аварии женщина сломала запястье, а мальчики получили серьезные телесные повреждения. Британец оставил их в критическом состоянии и скрылся с места происшествия.

На суде молодому человеку предъявили обвинения в причинении повреждений, оставлении места ДТП, создании опасности и безрассудном вождении. После освобождения под залог в размере 25 тысяч долларов (около 2,5 миллиона рублей) он покинул США и вернулся в Великобританию. Адвокат обвиняемого рассказал, что его клиент «чрезвычайно раскаивается».

Ранее восьмилетний мальчик из Австралии отправился отдыхать с семьей на Бали и впал в кому после ДТП на квадроцикле. Транспортное средство перевернулось и упало в рисовом поле.

