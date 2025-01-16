Московский учитель собрал с родителей школьников миллион на экскурсию и уволился

В Москве экс-учитель похитил 1 млн рублей под предлогом сбора денег на экскурсию

В Москве сотрудники полиции задержали бывшего учителя, который собрал с родителей школьников почти миллион рублей на экскурсию и уволился с работы, похитив деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

По данным ведомства, 37-летний классный руководитель получил 990 тысяч рублей от родителей учеников под предлогом сбора денег на экскурсию в один из городов России. После получения денег мужчина неоднократно откладывал поездку, а вскоре уволился с работы и перестал выходить на связь. При этом денежные средства он присвоил себе.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Всего по делу проходят 28 потерпевших.

Ранее в Подмосковье задержали 33-летнего учителя физкультуры, который подозревается в растлении 15-летнего ученика.