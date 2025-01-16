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14:43, 16 января 2025Экономика

Москвичам назвали самые доступные варианты для аренды жилья

«Инком-Недвижимость»: Ставки аренды в старой Москве начинаются с 37 тыс. в месяц
Виктория Клабукова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ежемесячная аренда самой дешевой квартиры в Старой Москве обойдется меньше чем в 40 тысяч рублей. Самые доступные варианты съемного жилья в столице «Московскому комсомольцу» назвали в компании «Инком-Недвижимость».

Дешевле всего квартиру можно снять на Волжском бульваре. Предлагаемая жилплощадь занимает 33 квадратных метра и располагается в 10 минутах пешего пути от станции метро «Кузьминки». Это объект на восьмом этаже панельной девятиэтажки со свежим ремонтом, мебелью и техникой. Проживание с животными запрещено. Плата составит 37 тысяч рублей в месяц.

Вторую по дешевизне съемную квартиру аналитики обнаружили вблизи станции метро «Рязанский проспект» — до нее всего три минуты ходьбы. Аренда 32-метровой квартиры на первом этаже «панельки» будет стоить 38 тысяч в месяц. Комнаты полностью обставлены. Следом в рейтинге фирмы идет «однушка» в 10 минутах от метро «Новогиреево». За съем предлагается платить 40 тысяч рублей в месяц. 40-метровая квартира экспонируется на девятом этаже четырнадцатиэтажной «панельки», меблирована и сдается с бытовой техникой. Проживать с детьми и животными нельзя.

Статистика компании показывает, что спрос на аренду жилья в последнее время снижается — показатели упали почти на 40 процентов. Снижение активности на рынке начало сказываться и на ценах — с конца декабря ставки снизились на 7-8 процентов. Есть, однако, и те собственники, кто не готов соглашаться на меньшее: многие продавцы предпочли переждать до новой волны спроса, чем опускать цены.

Согласно данным сервиса «Циан», больше всего аренда жилья за 2024 год подорожала в Волгограде — там показатель вырос на 33 процента. Ставки аренды в Москве поднялись на 26 процентов, а в Екатеринбурге — на 24 процента.

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