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16:36, 16 января 2025Экономика

На улице российского города разлилась «река»

В Калининграде на улице разлилась вода из-за прорыва трубы
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Amber Mash

В Калининграде из-за прорыва трубы на улице практически разлилась река. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Прорыв случился у Дома смотрителя на улице Багратиона в среду, 15 января. На опубликованных кадрах видно, что вода бьет из-под земли, заполнив пространство между двумя дорогами. Территория оцеплена. По словам журналистов, коммунальные службы должны устранить поломку в четверг, 16 января.

Ранее в Санкт-Петербурге во время уроков столовую в школе в школе № 507 в Московском районе залило кипятком. Причиной стал прорыв шланга, идущего к раковине в пищеблоке учебного заведения.

До этого в Новосибирске четыре этажа жилого многоквартирного дома на улице Сибиряков-Гвардейцев залило водой. По словам очевидцев, жидкость просочилась не только в жилые помещения, но и через стены здания снаружи.

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