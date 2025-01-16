Аналитик Меркурис: Запад поддерживает упрямство Украины в отказе от переговоров

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что действия Киева, направленные против переговоров по Украине, вызывают недоумение. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис удивился позиции Украины по переговорам с Россией и напомнил, что в Киеве подтвердили действие указа президента страны Владимира Зеленского о запрете диалога с Москвой.

«Украинцы демонстративно и шумно хлопают дверью, и — это невероятно — находятся западные политики, которые продолжают подталкивать их в этом направлении», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что на переговорах о завершении конфликта на территории Украины должны присутствовать представители Европы. «Я не могу сегодня спрогнозировать, какой будущий стол переговоров. Потому что он будет зависеть не только от Украины», — отметил он.