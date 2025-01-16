Назван процент готовых заниматься «женскими» домашними делами мужчин в России

Mamba: 64 % мужчин в России заявили, что регулярно занимаются домашними делами

Большинство мужчин в России оказались готовы заниматься домашними делами, которые традиционно считаются «женскими». К таким выводам специалисты из дейтингового приложения Mamba пришли после социологического опроса, результаты которого эксклюзивно предоставили «Ленте.ру».

В ходе опроса 64 процента мужчин и 56 процентов женщин заявили, что регулярно занимаются домашними делами. Малая часть отвечающих призналась, что переложила все заботы на партнера или наняла профессиональных помощников.

Больше половины россиянок (71 процент) назвали главным «женским» делом создание уюта. Второй такой обязанностью, по мнению женщин, является стирка и глажка одежды. Мужчины тоже поставили уют на первое место (54 процента), но обозначили, что женщины еще должны готовить еду и убираться дома (35 процентов). «Мужской» работой все опрошенные назвали тяжелый физический труд, ремонт и заботу об автомобиле.

Согласно сервису Mamba, россияне и россиянки оказались готовы помогать друг другу. 56 процентов мужчин заявили, что справятся с любыми «женскими» обязанностями, а 39 процентов отметили, что могут временно взять их на себя. Больше половины респондентов мужского пола (59 процентов), судя по опросу, ходят за продуктами, а еще 53 процента — готовят.

Женщины не так уверены в своих силах. Лишь 16 процентов из них ответили, что легко возьмут на себя «мужскую» работу. При этом большинство (57 процентов) могут помогать при необходимости. Многие женщины, например, согласны регулярно покупать бытовую технику. 26 процентов россиянок готовы разбираться с обслуживанием автомобиля.

32 процента мужчин и 22 процента женщин посчитали управление финансами своей зоной ответственности. Примечательно, что большинство женщин отметили, что домашний труд достоин оплаты. Мужчины не согласны с этим: 52 процента из них против того, чтобы выполнение дел по дому как-то вознаграждалось.

Ранее сообщалось, что россияне и россиянки назвали основной причиной одиночества проблемы с поиском партнера. Только 29 процентов мужчин и 27 процентов женщин отметили, что им комфортнее жить одним.

