Назван срок исчерпания запасов газа в Европе

Эксперт по энергетике Гривач: В хранилищах Европы осталось газа на 70 дней

Запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы на фоне высоких темпов отбора и прекращения украинского транзита в среднем осталось на 70 дней. Возможный срок их исчерпания назвал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, которого цитирует ТАСС.

По словам эксперта, за первые две недели из ПХГ выкачали 10 миллиардов кубометров газа, а осталось там 70 миллиардов. Основываясь на указанной динамике, он и озвучил соответствующую оценку.

О том, что Европа в первые дни 2025-го сжигает запасы газа значительно быстрее, чем в предыдущие годы ранее писали западные СМИ. «Чем ниже уровни хранения на конец марта, тем сложнее будет региону пополнить запасы перед следующей зимой», — отмечала руководитель отдела исследований природного газа Goldman Sachs Group Саманта Дарт.

За последние 10 дней их заполненность снизилась с 70 до 65 процентов в сравнении с 86 процентами в начале 2024 года.