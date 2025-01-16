Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:23, 16 января 2025Экономика

Назван срок исчерпания запасов газа в Европе

Эксперт по энергетике Гривач: В хранилищах Европы осталось газа на 70 дней
Дмитрий Воронин

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы на фоне высоких темпов отбора и прекращения украинского транзита в среднем осталось на 70 дней. Возможный срок их исчерпания назвал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, которого цитирует ТАСС.

По словам эксперта, за первые две недели из ПХГ выкачали 10 миллиардов кубометров газа, а осталось там 70 миллиардов. Основываясь на указанной динамике, он и озвучил соответствующую оценку.

О том, что Европа в первые дни 2025-го сжигает запасы газа значительно быстрее, чем в предыдущие годы ранее писали западные СМИ. «Чем ниже уровни хранения на конец марта, тем сложнее будет региону пополнить запасы перед следующей зимой», — отмечала руководитель отдела исследований природного газа Goldman Sachs Group Саманта Дарт.

За последние 10 дней их заполненность снизилась с 70 до 65 процентов в сравнении с 86 процентами в начале 2024 года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Под Москвой предотвратили нападение на школу. Старшеклассник несколько лет обсуждал в пабликах массовые расправы

      В суде начался допрос «королевы марафонов» по делу о неуплате налогов

      2024 год назвали самым жарким в истории

      Украина собралась наладить выпуск микросхем

      Любитель марафонов рассказал о единственном симптоме смертельного заболевания

      Ракета New Glenn успешно вышла на орбиту

      МИД призвал не допустить скатывания Европы в национализм по примеру «майданутой Украины»

      Лукашенко отказался «с петлей на шее» защищать Польшу от наплыва мигрантов

      Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили на тайном свидании

      Моргенштерн провел последний концерт перед отправкой на реабилитацию и попрощался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше