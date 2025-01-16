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15:27, 16 января 2025Ценности

Названа модная замена кроссовкам

Vogue назвал белые мокасины и лоферы модной заменой кроссовкам в 2025 году
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Milosljubicic / iStock / Getty Images Plus

Редакторы французской версии Vogue назвали модную замену кроссовкам в 2025 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Альтернативой данной обуви станут мокасины и лоферы белого цвета, которые могут носить и женщины, и мужчины. Подобные изделия включили в свои коллекции многие популярные бренды, в том числе Miu Miu, Prada и Loewe.

Отмечается, что указанные изделия сочетаются с большинством нарядов. Например, их можно комбинировать с джинсами и пиджаком, шортами и шерстяным свитером, платьем и высокими носками, а также брюками и рубашкой.

Ранее были названы самые трендовые фасоны кроссовок на 2025 год.

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