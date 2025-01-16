Неизвестный поджег два релейных шкафа на Ярославском направлении

В Москве неизвестный поджег два релейных шкафа на Ярославском направлении

В Москве неизвестный поджег два релейных шкафа на Ярославском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агенства, ночью на участке железной дороги Москва-3 — Маленковская злоумышленник повредил релейные шкафы.

Предварительно, он действовал в одиночку. Сейчас личность поджигателя устанавливают по записям с камер видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что в Иркутской области неизвестный мужчина устроил взрыв в пункте выдачи заказов Wildberries. Он поджег в пункте выдачи неопознанный предмет, в результате чего начался пожар.

