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11:23, 16 января 2025Силовые структуры

Неизвестный поджег два релейных шкафа на Ярославском направлении

В Москве неизвестный поджег два релейных шкафа на Ярославском направлении
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Москве неизвестный поджег два релейных шкафа на Ярославском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агенства, ночью на участке железной дороги Москва-3 — Маленковская злоумышленник повредил релейные шкафы.

Предварительно, он действовал в одиночку. Сейчас личность поджигателя устанавливают по записям с камер видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что в Иркутской области неизвестный мужчина устроил взрыв в пункте выдачи заказов Wildberries. Он поджег в пункте выдачи неопознанный предмет, в результате чего начался пожар.

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