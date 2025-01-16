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15:36, 16 января 2025Силовые структуры

Один из задержанных за теракт против генерала Кириллова заявил о невиновности

Падиев не признает вину по делу о теракте против генерала Кириллова и помощника
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следствие задержало двух причастных к теракту против генерала Кириллова человек

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Один из новых фигурантов уголовного дела о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова не признает свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Речь идет о Рамазане Падиеве. Вопрос об избрании ему меры пресечения рассматривается в Басманном районном суде Москвы в закрытом режиме.

По данным Следственного комитета, Падиеву и его подельнику Батухану Точиеву уже предъявили обвинение по пункту «б» части 3 статьи 105 («Совершение террористического акта организованной группой») УК РФ. По версии следствия, в ноябре 2024 года они по указанию неизвестного куратора арендовали комнату в хостеле в Московской области. Падиев же, в свою очередь, передал ключи от нее исполнителю преступления.

Взрыв, унесший жизни Кириллова и его помощника, произошел 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова задержали на следующий день в подмосковной деревне Черное.

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