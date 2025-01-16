Один из задержанных за теракт против генерала Кириллова попал на видео

В Москве следствие просит суд арестовать фигуранта по делу об убийстве Кириллова

Один из задержанных за теракт против генерала Кириллова заявил о невиновности

Начало событий в новости Один из задержанных за теракт против генерала Кириллова заявил о невиновности

В Москве один из задержанных за теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Рамазан Падиев попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

На видео показано, как молодой человек в сером капюшоне и черной куртке сидит в зале суда.

Ранее сообщалось, что своей вины он не признает. Вопрос об избрании ему меры пресечения рассматривается в Басманном районном суде Москвы в закрытом режиме.

По данным следствия, Падиеву и его подельнику — Батухану Точиеву — уже предъявили обвинение по пункту «б» части 3 статьи 105 УК РФ («Совершение террористического акта организованной группой»). По информации правоохранителей, в ноябре 2024 года по указанию неизвестного куратора фигуранты арендовали комнату в хостеле, расположенном в Московской области. Именно Падиев передал ключи от комнаты исполнителю преступления.