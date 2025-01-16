Отказ выпустить Порошенко с Украины в командировку объяснили

Спикер Рады: Порошенко не выпустили с Украины из-за выезда после заявленных дат

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объяснил, что бывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили из страны, поскольку он решил выехать позже заявленных им дат командировки. Его слова приводит РИА Новости.

«Действительно, народный депутат Украины Петр Порошенко имел подписанную мной командировку на заседание Политической ассамблеи Европейской народной партии, которое проходило 13-14 января в городе Брюсселе (Королевство Бельгия)», — отметил Стефанчук.

Спикер предположил, что политик сам решил не ехать в эту командировку, о чем говорит его регистрация и фактическое присутствие в зале заседаний парламента в те дни, когда он должен был быть в командировке. Он также обнародовал приглашение для Порошенко на заседание Европейской народной партии.

Ранее Порошенко заявил, что в начале конфликта 75 процентов министров уехали на запад страны, покинув Киев. По его словам, министры приезжали на заседания с Западной Украины, а затем возвращались. Кроме того, бывший президент отметил, что на запад страны уезжали руководители Генпрокуратуры и Службы безопасности.