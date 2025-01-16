Подполье рассказало об ударах по дислокации ВСУ в пригороде Харькова

Вооруженные силы (ВС) России сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударами по дислокации возле Харькова. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
«Качество прилетов можно оценить по тому, что в сторону Волчанска и в сторону Купянска так и не пошла долгожданная ротация», — подчеркнул подпольщик.
Лебедев рассказал об ударах ВС России по расположению ВСУ в пригороде Харькова в ночь на 16 января. Подпольщик предположил, что в результате атаки подразделения ВСУ на купянском направлении в скором времени начнут оставлять позиции из-за нехватки личного состава.
Ранее Лебедев заявил об ударе по аэродрому ВСУ в Прилуках в Черниговской области. По его информации, российские военные ранее били по аэродрому, однако взлетная полоса восстановлена и продолжает действовать.