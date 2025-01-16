Подполье рассказало об ударах по дислокации ВСУ в пригороде Харькова

Лебедев: ВС России сорвали ротацию ВСУ ударами по дислокации возле Харькова

Вооруженные силы (ВС) России сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударами по дислокации возле Харькова. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Качество прилетов можно оценить по тому, что в сторону Волчанска и в сторону Купянска так и не пошла долгожданная ротация», — подчеркнул подпольщик.

Лебедев рассказал об ударах ВС России по расположению ВСУ в пригороде Харькова в ночь на 16 января. Подпольщик предположил, что в результате атаки подразделения ВСУ на купянском направлении в скором времени начнут оставлять позиции из-за нехватки личного состава.

Ранее Лебедев заявил об ударе по аэродрому ВСУ в Прилуках в Черниговской области. По его информации, российские военные ранее били по аэродрому, однако взлетная полоса восстановлена и продолжает действовать.