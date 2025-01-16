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08:33, 16 января 2025Бывший СССР

Подполье рассказало об ударах по дислокации ВСУ в пригороде Харькова

Лебедев: ВС России сорвали ротацию ВСУ ударами по дислокации возле Харькова
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы (ВС) России сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударами по дислокации возле Харькова. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Качество прилетов можно оценить по тому, что в сторону Волчанска и в сторону Купянска так и не пошла долгожданная ротация», — подчеркнул подпольщик.

Лебедев рассказал об ударах ВС России по расположению ВСУ в пригороде Харькова в ночь на 16 января. Подпольщик предположил, что в результате атаки подразделения ВСУ на купянском направлении в скором времени начнут оставлять позиции из-за нехватки личного состава.

Ранее Лебедев заявил об ударе по аэродрому ВСУ в Прилуках в Черниговской области. По его информации, российские военные ранее били по аэродрому, однако взлетная полоса восстановлена и продолжает действовать.

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