Подполье заявило об ударе по аэродрому ВСУ в Черниговской области

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по аэродрому ВСУ в Черниговской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Взрыв в направлении "Военный городок №3". В том же направлении аэродром, по которому несколько раз за СВО (специальной военной операции — прим. «Ленты.ру») красиво прилетало», — рассказал подпольщик.

Лебедев рассказал об ударе ВС России по аэродрому ВСУ около 0:30 16 января. По его информации, российские военные ранее били по аэродрому, однако взлетная полоса восстановлена и продолжает действовать.

Ранее Лебедев сообщил об ударе по аэродрому ВСУ в Черкассах утром 15 января. По его информации, взрыв ощущался в районе микрорайона Казбет.