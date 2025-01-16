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08:19, 16 января 2025Бывший СССР

Подполье заявило об ударе по аэродрому ВСУ в Черниговской области

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по аэродрому ВСУ в Черниговской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Взрыв в направлении "Военный городок №3". В том же направлении аэродром, по которому несколько раз за СВО (специальной военной операции — прим. «Ленты.ру») красиво прилетало», — рассказал подпольщик.

Лебедев рассказал об ударе ВС России по аэродрому ВСУ около 0:30 16 января. По его информации, российские военные ранее били по аэродрому, однако взлетная полоса восстановлена и продолжает действовать.

Ранее Лебедев сообщил об ударе по аэродрому ВСУ в Черкассах утром 15 января. По его информации, взрыв ощущался в районе микрорайона Казбет.

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