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10:37, 16 января 2025Бывший СССР

Полковник высказался о целях Российской армии на территории ДНР

Полковник Матвийчук: РФ осталось взять под контроль около 25 процентов ДНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Неподконтрольными России на данный момент остаются порядка 25 процентов территории ДНР, утверждает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что речь идет о таких крупных населенных пунктах, как Краматорск, Славянск и Покровское.

«Осталось много маленьких населенных пунктов по 800-1000 человек населения. В общей сложности это еще около 25 процентов территории, которые необходимо возвращать под административный контроль Донецка, — сказал полковник. — Но главное — контроль над этими пунктами улучшает нашу тактическую конфигурацию и оперативное расположение наших войск».

В частности, по словам Матвийчука, Терны и Нескучное, о взятии которых сообщали в Минобороны, приближают российских военных к контролю над Покровским.

«Покровское — это промышленный центр, падение которого должно разрушить оперативную группировку юга Украины и нанести ущерб военной промышленности, — объяснил военный. — В ДНР осталось взять еще несколько крупных населенных пунктов. Это Краматорск, Славянск, Покровское. Остальное — мелкие сельские поселения».

Ранее в Минобороны сообщили о взятии населенных пунктов Терны и Нескучное. Также сообщили об уничтожении трех складов боеприпасов и четырех станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на указанном направлении.

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