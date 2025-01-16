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21:24, 16 января 2025Россия

Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества

Путин подписал указ о проведении в стране Года защитника Отечества
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года защитника Отечества. Документ об
этом размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В нем говорится, что указ подписан «в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции».

Вместе с этим Путин поручил образовать организационный комитет и дирекцию по проведению в РФ Года защитника Отечества.

До этого российский президент подписал указ о призыве граждан на военные сборы. Согласно нему, туда будут призывать граждан, которые находятся в запасе. Проходить сборы россияне будут в рядах Вооруженных сил РФ, нацгвардии и спасательных воинских формирований МЧС страны.

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