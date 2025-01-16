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16:28, 16 января 2025Культура

Раскрыт гонорар Газманова за концерт

Продюсер Дворцов: Певец Газманов получает до 5 миллионов рублей за выступление
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар народного артиста России Олега Газманова за концерт. Его слова приводит сайт «Страсти».

По словам медиаменеджера, на сегодняшний день исполнитель пользуется огромной популярностью у организаторов. «У него базируется ценник от 3 до 5 миллионов рублей за концерт. Опять же, зависит от заказчика. Он активно сейчас гастролирует, ездит по нашей стране и участвует во всех патриотических проектах», — сказал Дворцов.

Ранее Олег Газманов выразил сожаление, что талантливым отечественным артистам трудно получить свою славу. Народный артист России также назвал нескольких артистов молодого поколения, которые ему нравятся.

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