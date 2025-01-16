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12:29, 16 января 2025Экономика

Раскрыта динамика цен на «вторичку» в Москве

«Инком-Недвижимость»: Цены на вторичное жилье в Москве стагнируют
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам декабря цены на вторичное жилье в старых границах Москвы остались на уровне ноября. Динамику стоимости квартир в столице оценили эксперты агентства «Инком-Недвижимость», передает РБК.

В конце 2024 года средняя цена «квадрата» «вторички» в Москве составила 285,2 тысячи рублей — всего на 0,1 процента выше ноябрьского показателя. Цена метра в готовом жилье за месяц не изменилась и осталась на уровне 206,9 тысячи рублей. Аналитики связывают стагнацию с высокой ключевой ставкой Центробанка и дорогой ипотекой.

Динамика на уровне статистической погрешности была зафиксирована во всех округах. Первыми по росту цен за месяц оказались Юго-Западный и Зеленоградский АО — здесь стоимость «квадрата» увеличилась на 0,24, до 282,6 тысячи и 206,4 тысячи рублей соответственно. Второе место занял Центральный АО — плюс 0,21 процента, до 511,3 тысячи. Тройку лидеров замкнул Северный АО — плюс 0,13 процента, до 289,3 тысячи рублей. В первую пятерку также вошли Троицкий и Северо-Западный округа.

Снижение цен произошло только в Новомосковском АО — минус 0,04 процента, до 217,4 тысячи рублей. В ЗАО, ЮАО, СВАО, ВАО и ЮВАО цены остались прежними.

Ранее в Российской гильдии риелторов спрогнозировали, что в 2025 году в России подешевеют квартиры в старых панельных домах и новостройки на стадии котлована.

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