Раскрыта обстановка в подмосковной школе после предотвращения попытки теракта

Школа в Реутове после предотвращения нападения ученика работает в штатном режиме

Средняя школа №1 подмосковного Реутова, на которую планировал напасть 16-летний подросток, обвиненный в попытке теракта, работает в обычном режиме. Обстановку раскрыл представитель администрации учебного заведения в беседе с ТАСС.

«Школа работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.

Ранее во всех образовательных учреждениях Подмосковья в связи с попыткой нападения на школу усилили меры антитеррористической безопасности.

О предотвращении нападения 16-летнего десятиклассника на школу стало известно 16 января. Как выяснило следствие, несколько лет назад подросток увлекся международным молодежным движением «Колумбайн» (запрещенная в России террористическая организация). При задержании у юноши обнаружили три ножа, которые он хотел использовать для расправы над учениками и сотрудниками учебного заведения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.