NZZ: Отказ от российского газа серьезно ударил по промышленности ФРГ

Отказ от российского газа серьезно ударил по промышленности Германии. Об этом сообщает газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

Отмечается, что особенно затруднительное положение возникло в секторах, которые производят бумагу, стекло, цемент, сталь и алюминий. По данным издания, в общей сложности в этих сферах занято не более 15 процентов немецких промышленных рабочих. «С момента спада производства в марте 2022 года эти предприятия так и не восстановились полностью, соответственно, их энергопотребление низкое», — пишет автор материала.

Ранее немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» приняла на съезде в Бонне предвыборную программу, в которой требует возобновления поставок газа из России и перемирия в конфликте на Украине. По словам Сары Вагенкнехт, при поставке энергоресурсов стране следует руководствоваться «критерием самых низких цен, а не двойных стандартов и идеологии».