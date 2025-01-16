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05:42, 16 января 2025Экономика

Раскрыты последствия отказа от российского газа для Германии

NZZ: Отказ от российского газа серьезно ударил по промышленности ФРГ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Отказ от российского газа серьезно ударил по промышленности Германии. Об этом сообщает газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

Отмечается, что особенно затруднительное положение возникло в секторах, которые производят бумагу, стекло, цемент, сталь и алюминий. По данным издания, в общей сложности в этих сферах занято не более 15 процентов немецких промышленных рабочих. «С момента спада производства в марте 2022 года эти предприятия так и не восстановились полностью, соответственно, их энергопотребление низкое», — пишет автор материала.

Ранее немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» приняла на съезде в Бонне предвыборную программу, в которой требует возобновления поставок газа из России и перемирия в конфликте на Украине. По словам Сары Вагенкнехт, при поставке энергоресурсов стране следует руководствоваться «критерием самых низких цен, а не двойных стандартов и идеологии».

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