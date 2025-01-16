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07:05, 16 января 2025Бывший СССР

Рогов высказался о продлении военного положения на Украине

Рогов назвал символичным продление военного положения на Украине до 9 мая
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал символичным продление военного положения на Украине до 9 мая.

Рогов подчеркнул, что «режим Владимира Зеленского обречен». Также он отметил, что после его капитуляции жители Украины будут отмечать два дня Победы: один в Великой Отечественной войне, второй – «над бандеровским оккупационным режимом».

Ранее обозреватель журнала The American Conservative Дэниэл Депетрис заявил, что Украине нужно придерживаться нейтральной позиции и отказаться от вступления в НАТО. Нейтралитет Украины, добавил эксперт, — это победа, а не поражение для украинцев.

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