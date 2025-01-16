Росгвардия показала кадры задержания организатора нарколаборатории

В Самарской области задержали организатора крупной нарколаборатории

Росгвардия показала видео задержания жителя Самарской области, который организовал нарколабораторию. Запись «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ при поддержке ОМОН «Утес» проникают по лестнице через забор на закрытую территорию, на которой находится несколько строений. Возле одного из них задерживают мужчину в защитном комбинезоне и респираторе.

При обыске в лаборатории было изъято более 20 килограммов готового наркотического вещества, а также химические реактивы и прекурсоры для его синтезирования. В отношении задержанного мужчины 1993 года рождения возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что глава МВД заявил о ликвидации нарколаборатории и изъятии крупной партии мефедрона.