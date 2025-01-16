Росконгресс предсказал мировой экономике несколько «черных лебедей»

Росконгресс: В 2025 году мировой экономике угрожает торговая война всех со всеми

В 2025 году «черными лебедями» для мировой экономики могут стать такие события, как торговая война всех со всеми, а также повреждения подводных интернет-кабелей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на доклад Росконгресса.

Его авторы уверены, что торговая война чревата максимальной эскалацией тарифов, а значит повторением Великой депрессии. Другими угрозами они назвали рост госдолга США, который уже превысил 36 триллионов долларов, а также киберпреступность, разрушительность которой может усугубиться за счет растущей популярности искусственного интеллекта, способного создавать контент.

Кроме того, на самочувствии мировой экономики могут катастрофически отразиться конфликты на Корейском полуострове, а также события вокруг Тайваня и Ирана. Впрочем, подобные сценарии в 2025 году пока рассматриваются как маловероятные.

Ранее американские эксперты предположили, что в 2025 году «черными лебедями» могут оказаться тайные договоренности России, США, Ирана и Израиля, обвалы рынка, переворот в Белоруссии, а также решающий прорыв в квантовых вычислениях.