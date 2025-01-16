Россия поможет Вьетнаму построить метро

Мишустин: Россия поможет построить железные дороги и метро во Вьетнаме

Российские компании помогут построить железные дороги и метро в городах Ханое и Хошимине во Вьетнаме. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«У нас есть хорошие возможности кооперации в сфере тяжелого машиностроения, включая поставки во Вьетнам отечественных локомотивов, грузовых, пассажирских вагонов — для участия наших компаний в сооружении объектов железнодорожной инфраструктуры и метрополитена», — рассказал премьер-министр.

Мишустин добавил, что совместное предприятие в Дананге по сборке техники российской марки «ГАЗ» также получит поддержку. Помимо этого, Россия и Вьетнам продолжат работу по нефтегазовым проектам на континентальном шельфе стран и будут развивать сотрудничество по зеленой энергетике.

По словам Мишустина, обе страны заинтересованы в развитии инвестиционного сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, логистики, промышленности и сельского хозяйства. Он подчеркнул важность создания условий, необходимых для совместной работы.

Ранее Мишустин заявил, что Россия смогла приспособиться к жизни в условиях зарубежных санкций. В стране развивается внутреннее производство, импортозамещение в различных отраслях.