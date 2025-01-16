Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:42, 16 января 2025Экономика

Россия поможет Вьетнаму построить метро

Мишустин: Россия поможет построить железные дороги и метро во Вьетнаме
Александра Качан (Редактор)

Фото: Francesco Guarascio / Reuters

Российские компании помогут построить железные дороги и метро в городах Ханое и Хошимине во Вьетнаме. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«У нас есть хорошие возможности кооперации в сфере тяжелого машиностроения, включая поставки во Вьетнам отечественных локомотивов, грузовых, пассажирских вагонов — для участия наших компаний в сооружении объектов железнодорожной инфраструктуры и метрополитена», — рассказал премьер-министр.

Мишустин добавил, что совместное предприятие в Дананге по сборке техники российской марки «ГАЗ» также получит поддержку. Помимо этого, Россия и Вьетнам продолжат работу по нефтегазовым проектам на континентальном шельфе стран и будут развивать сотрудничество по зеленой энергетике.

По словам Мишустина, обе страны заинтересованы в развитии инвестиционного сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, логистики, промышленности и сельского хозяйства. Он подчеркнул важность создания условий, необходимых для совместной работы.

Ранее Мишустин заявил, что Россия смогла приспособиться к жизни в условиях зарубежных санкций. В стране развивается внутреннее производство, импортозамещение в различных отраслях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о плане Трампа по санкциям против России для мирной сделки

      МакSим призналась в угоне машины и страшном ДТП

      Великобритания передаст Украине новую систему ПВО

      Мужчина случайно запечатлел на камеру падение метеорита у своего дома

      Российский школьник под одобрительные крики в классе применил удушающий прием к сверстнику

      Зеленский рассказал о договоре с Британией о передаче миллиардов долларов

      Критики разгромили новый фильм режиссера «Пилы»

      39-летняя звезда Comedy Woman показала фигуру до и после похудения

      В Москве детский футбольный тренер избил отца одного из игроков после случая на матче

      Надругавшегося над малолетними детьми россиянина отправили в колонию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше