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12:29, 17 января 2025Забота о себе

Россиян предупредили о тяжелых последствиях неправильного использования зубочисток

Ортодонт Радько: Неправильное использование зубочисток чревато инфекцией
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

При неправильном использовании зубочистки можно травмировать десны и зубы, что, в свою очередь, чревато воспалением, инфекцией и другими тяжелыми последствиями, предупредила ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. Их врач перечислила в комментарии «Ленте.ру».

Радько рассказала, что, если не следить за гигиеной зубов, велик риск развития кариеса, пародонтита и ухудшающих общее самочувствие инфекций. Зубочистки помогают избавиться от застрявших частичек пищи, но при неправильном использовании могут травмировать десны и зубы.

Более того, по словам врача, иногда часть зубочистки может сломаться и застрять в мягких тканях, что потребует медицинского вмешательства. «Дети случайно травмируют зубочистками глаза, уши или рот. Зубочистки можно и случайно проглотить, повредив пищевод или кишечник», — добавила она.

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Чтобы избежать неприятных последствий, ортодонт посоветовала использовать зубочистки из качественного некрошащегося материала, избегать чрезмерного давления во время чистки и проверять, не осталось ли во рту посторонних частиц.

Ранее стоматолог-ортодонт, гнатолог Элина Макаревич назвала самые распространенные детские привычки, формирующие неправильный прикус. По словам врача, на прикус влияет сосание в детстве пальцев, губ, щек, различных предметов.

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